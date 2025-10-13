Ребенок искусал девочку в детсаду в Дагестане

В детском саду села Новый Чиркей один из воспитанников искусал маленькую девочку. Дядя пострадавшей рассказал 360.ru, что воспитатели оставили детей без присмотра.

Как уточнил собеседник 360.ru, девочке всего год и три месяца. Она еще не разговаривает.

«В таком возрасте ребенок абсолютно беззащитный. По сути, все дети разные, но это совсем другая ситуация. Она еще не разговаривает, так-то в этом и дело, что ребенок просто будет кричать, когда ему будут такое делать», — сказал он.

Воспитательницы, по его словам, оставили детей без присмотра, чтобы попить чай, или просто ждали, когда те покричат и поплачут и успокоятся.

«У ребенка 100% испорчена психика. Но сейчас с малышкой все спокойно. Бедная мама ребенка плачет во всю. Больше никакого садика», — добавил дядя пострадавшей.

Он также уточнил, что в детском саду провели проверку.

В администрации Кизилюртовского района Дагестана сообщили, что ситуация находится под пристальным контролем. По личному поручению главы Кизилюртовского района Рустама Татарханова создали специальную комиссию.

«Основная задача комиссии — провести всестороннюю и тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего. <…> Особое внимание будет уделено соблюдению правил внутреннего распорядка детского сада, работе воспитателей и медицинского персонала», — уточнили в администрации.

