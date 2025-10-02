«Она ее по лицу лупила». Воспитатель избила девочку с ЗПР в детском саду Асбеста
Воспитатель избила девочку с ЗПР в детском саду Асбеста
В детском саду Асбеста воспитательница избила девочку с задержкой психического развития. Об этом 360.ru рассказала бабушка пострадавшей дошкольницы Екатерина.
Она сообщила, что ребенок ходил в коррекционную группу. Мать девочки отвела ее в сад и задержалась, потому что раскладывала вещи в шкафу дочери. Когда она уходила, то услышала крик ребенка из туалета и шлепки.
Открывает дверь в туалет — воспитательница сидит на полу и руками удерживает ее дочь на полу.
Екатерина
Из губы девочки текла кровь, капала на кофту, все лицо было красным. Мать забрала дочь и побежала в больницу.
«Они зашли в полицию, их направили на обследование — снятие побоев», — добавила собеседница 360.ru.
На видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru, мать пострадавшей говорит: «С кровоподтеками, синяк. Она ее по лицу лупила».
Екатерина пошла в сад, чтобы забрать вторую внучку. Там она встретилась с воспитательницей, которая избила девочку.
«Я говорю: как вам после этого живется, что вы сотворили? Она говорит: „Ну я же не каждый день это делаю, что вы уж прям“. <… > Хотела подняться к заведующей, но ее не было на рабочем месте», — добавила она.
Бабушка поговорила с другими воспитателями, оказалось, они были в курсе произошедшего. О том, что ребенка бьют в туалете, по словам Екатерины, знала еще одна женщина, которая в то время тоже была в детсаду.
«Круговая порука, что ли, все друг за друга? Не знаю. Я не могу оправдать поступок этой женщины и поступок тех, кто рядом был и никак не посодействовал», — подчеркнула Екатерина.
По словам бабушки, в течение года девочка часто возвращалась домой с ссадинами на лице и синяками под глазами. Воспитатели утверждали, что она сама ударялась.
«И получается, только у этого воспитателя вот такие ЧП происходили. Каждый раз что-нибудь случалось с ребенком», — добавила она.
Внучка не хотела ходить в сад, подчеркнула Екатерина. Как только ее приводили — бежала назад. Но они думали, что та просто хочет домой.
Получается, что она не хотела к этой боли возвращаться.
Екатерина
Екатерина уточнила, что из-за ЗПР ребенку трудно складывать слова в предложения, поэтому рассказать о том, что ее бьют, она не могла.