«Она ее по лицу лупила». Воспитатель избила девочку с ЗПР в детском саду Асбеста

В детском саду Асбеста воспитательница избила девочку с задержкой психического развития. Об этом 360.ru рассказала бабушка пострадавшей дошкольницы Екатерина.

Она сообщила, что ребенок ходил в коррекционную группу. Мать девочки отвела ее в сад и задержалась, потому что раскладывала вещи в шкафу дочери. Когда она уходила, то услышала крик ребенка из туалета и шлепки.

Открывает дверь в туалет — воспитательница сидит на полу и руками удерживает ее дочь на полу.

Из губы девочки текла кровь, капала на кофту, все лицо было красным. Мать забрала дочь и побежала в больницу.

«Они зашли в полицию, их направили на обследование — снятие побоев», — добавила собеседница 360.ru.

На видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru, мать пострадавшей говорит: «С кровоподтеками, синяк. Она ее по лицу лупила».

Екатерина пошла в сад, чтобы забрать вторую внучку. Там она встретилась с воспитательницей, которая избила девочку.

«Я говорю: как вам после этого живется, что вы сотворили? Она говорит: „Ну я же не каждый день это делаю, что вы уж прям“. <… > Хотела подняться к заведующей, но ее не было на рабочем месте», — добавила она.

Бабушка поговорила с другими воспитателями, оказалось, они были в курсе произошедшего. О том, что ребенка бьют в туалете, по словам Екатерины, знала еще одна женщина, которая в то время тоже была в детсаду.

«Круговая порука, что ли, все друг за друга? Не знаю. Я не могу оправдать поступок этой женщины и поступок тех, кто рядом был и никак не посодействовал», — подчеркнула Екатерина.