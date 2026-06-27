Легковушка насмерть сбила человека на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Легковой автомобиль Lada Vesta насмерть сбил пожилого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Подробности сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

ДТП произошло примерно в 17:00 на проспекте Вагоностроителей, в районе дома № 44. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 24-летний водитель Lada Vesta при проезде нерегулируемого пешеходного перехода нарушил правила и не уступил дорогу пешеходу.

Легковой автомобиль наехал на 71-летнего мужчину. Скорая доставила его в реанимацию, где он скончался от полученных травм.

«Водитель автомобиля Lada Vesta <...> ранее 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. <…> Мужчина пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу видел пешехода, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог», — сообщили в ГАИ.

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