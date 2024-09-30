Двое детей и девять взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Источник 360.ru: в Москве столкнулись автобус и «Газель», 11 человек пострадали

Авария с участием автобуса и «Газели» произошла в Москве. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось в районе Царицыно на Каспийской улице. На место прибыли сотрудники ДПС. В результате аварии произошел разлив топлива.

«Много скорых. У девушки перелом носа и выбиты передние зубы. У ребенка ушибы», — рассказал источник.

В основном пострадавшие получили травмы лица. На месте аварии работают две бригады скорой помощи.

ДТП с автобусом и грузовиком ранее произошло в Краснодарском крае. Авария случилась на трассе Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края. В результате пострадали более 30 человек, 22 из них попали в больницу.