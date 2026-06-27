Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении легковушек в Ленобласти
Три человека пострадали в дорожной аварии на трассе А-120 в Ленинградской области. Подробности сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Леноблпожспаса.
По данным организации, на 140-м километре дороги столкнулись легковушки «Чанган» и «Хендай». На место происшествия выезжали сотрудники 127-й пожарной части кировского отряда.
Травмы получили ребенок из автомобиля «Чанган», а также водитель и пассажир «Хендая». Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте