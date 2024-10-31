Появились кадры с места смертельного ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве

Появились первые кадры с места аварии на Алтуфьевском шоссе. Как сообщал источник 360.ru, в результате ДТП погиб водитель иномарки.

Судя по видео, у иномарки смяло капот, повреждения получили двери. По данным источника 360.ru, автобус «Мосгортранса» двигался по улицы Лескова в сторону Череповецкой. На шоссе светофоры мигали желтым цветом. Легковой автомобиль ехал в сторону центра города. На перекрестке машина Volvo и рейсовый автобус столкнулись.

Авария произошла ранним утром 31 октября на пересечении Алтуфьевского шоссе и Череповецкой улицы. В результате ДТП скончался водитель легкового автомобиля. По данным источника 360.ru, в момент столкновения в автобусе людей не было.