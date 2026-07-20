Ребенка унесло течением реки Уссури в Приморье

В Приморье 11-летнего мальчика унесло течением реки Уссури в поселке Горные Ключи. Региональная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели ребенка.

«По предварительным данным, 19 июля 2026 года во время купания в притоке реки Уссури в поселке Горные Ключи течение унесло 11-летнего мальчика», — заявили в ведомстве.

Спасатели организовали поисковые мероприятия, ход которых находится на контроле прокуратуры. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Специалисты оценят деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей, а также условия жизни и воспитания ребенка.

Ранее в Тюменской области произошло сразу два трагических случая на воде. На озере Кривое утонул мужчина, а на реке Ик течением унесло 10-летнюю девочку.