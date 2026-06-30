Ребенка покусали в частном детском саду в Дагестане

Дагестанский СК возбудил дело после того, как ребенка покусали в частном детсаду

Ребенку искусали спину и локоть в частном детском саду в Хасавюртовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

Следственные органы узнали об этом из местных СМИ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об издевательствах над четырехлетним мальчиком в частном детском саду в Красногорске. По данным СМИ, ребенок страдает аутизмом, и его травят сверстники.

Возбуждено уголовное дело. Глава управления по Московской области Ярослав Яковлев представит Бастрыкину доклад о расследовании.