Ребенка на Ставрополье убило током во время игры с воздушным змеем | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 21:47 Ребенка на Ставрополье убило током во время игры с воздушным змеем РИА «Новости»

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Ребенок умер от удара током во время запуска воздушного змея, правоохранители Ставропольского края инициировали проверку по этому факту. Об этом в Telegram-канале написал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

«В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП», — сообщил Зайцев.

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Согласно предварительному заключению, к гибели ребенка привело то, что воздушный змей крепился металлическим проводом с высокой электрической проводимостью. Глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности детей в преддверии летних каникул.

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