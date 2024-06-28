Ребенка госпитализировали после удара током на опоре ЛЭП на Сахалине

Дело возбудили на Сахалине после того, как мальчика ударило током на опоре ЛЭП

На Сахалине 11-летний мальчик пострадал от удара током на ЛЭП. После несчастного случая возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Представители «Сахалинэнерго» уточнили, что во время игры с друзьями ребенок забрался на железобетонную опору ЛЭП. Приблизившись слишком близко к токоведущим частям, он получил удар током и упал.

Подростка с электрическим ожогом и закрытой черепно-мозговой травмой привезли в реанимацию детской больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет зависеть от результатов расследования. Также планируют принять меры профилактического характера.

Ранее в Москве на станции МЦД-2 «Стрешнево» убило током двух рабочих. Их тела нашли под высоковольтным проводом.