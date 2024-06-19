Удар током убил двух рабочих на станции МЦД-2 «Стрешнево»

Источник 360.ru: два рабочих погибли от удара током на станции МЦД-2 «Стрешнево»

Фото: РИА «Новости»

Два рабочих погибли на крыше над дежурным постом на станции МЦД-2 «Стрешенево». О ЧП сообщил источник 360.ru.

Тела мужчин лежали под высоковольтным проводом, уточнил он. Вероятно, причиной смерти обоих мог стать удар током.

Точные причины и все обстоятельства случившегося пока неизвестны, добавил собеседник 360.ru. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

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