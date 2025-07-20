Реабилитационный центр загорелся в Анапе

Спасатели эвакуировали из горящего реабилитационного центра в Анапе 25 человек

Здание реабилитационного центра загорелось в станице Анапской на улице Атамана Бабыча. Прибывшие на место бригады спасателей эвакуировали из полыхающего помещения 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Из опубликованного ведомством видео следует, что очаг возгорания находился на чердаке двухэтажного дома. Из-под крыши поднимался черный дым, а рядом с водосточной трубой виднелись языки пламени.

По данным спасателей, огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Пожарные бригады локализовали пламя. Работы по тушению продолжились. На месте находятся 11 спасателей и четыре единицы техники.

В минувшую пятницу, 19 июля, при пожаре погиб хозяин квартиры в доме на улице Водников на северо-западе Москвы. Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что труп мужчины нашли потушившие пламя пожарные. Выжившего в сгоревшей квартире жильца они передали врачам скорой помощи.