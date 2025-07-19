Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: один человек погиб при пожаре в квартире в Покровском-Стрешнево

Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в на третьем этаже многоквартирного дома по улице Водников в районе Покровское-Стрешнево. Спасателям удалось вызволить из горящей трехкомнатной квартиры одного человека, его передали бригаде скорой помощи.

После осмотра спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, хозяина квартиры. Предварительной причиной пожара стали загоревшиеся личные вещи и диван на площади 10 квадратных метров.

Ранее один человек погиб при пожаре в жилой пятиэтажке на улице Флотской в Москве.