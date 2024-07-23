«Разжечь вражду». Планировавший поджог мечети в Белгороде хотел столкновения верующих

ФСБ: планировавший поджог мечети в Белгороде хотел столкновения верующих

Фото: РИА «Новости»

Планировавший поджог мечети в Белгороде рассказал, зачем готовил теракт. Видео с задержанным распространило ЦОС ФСБ.

«Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними», — признался мужчина.

Он рассказал, что в марте с ним связался друг, который находился в днепровской колонии. Приятель предложил мужчине совершить теракт за деньги. Преступление оказалось заданием украинских спецслужб.

Еще один задержанный подтвердил, что он должен был привезти людей и передать им деньги после выполненной работы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Обоим задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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