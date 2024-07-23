ФСБ показала видео с мариупольцами, планировавшими поджог мечети в Белгороде

Ранее стало известно, что двух мужчин — 1986 и 1993 года рождения — завербовали в июне через мессенджер. Им предложили за деньги совершить теракт в мечети. Они согласились, но не успели этого сделать, потому что их задержали сотрудники ФСБ.

На допросе один из задержанных рассказал, что с помощью теракта они хотели посеять вражду между христианами и мусульманами в России.

Против мужчин возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта. Их арестовали. Обоим грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала россиянку, завербованную украинскими спецслужбами и планировавшую устроить теракт в здании суда в Донецке.