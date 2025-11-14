Развратили вшестером. Раскрылись шокирующие детали происшествия с 13-летней петербурженкой

Следователи установили, что почти год злоумышленники вели со школьницей переписку эротического содержания, а при очных контактах в квартире на улице Жуковского и других точках города совершали в ее отношении непристойные манипуляции.

Трое из них пошли дальше, они вступили с несовершеннолетней в интимные отношения.

Всех подозреваемых правоохранители уже задержали. Следственный комитет возбудил в их отношении несколько уголовных дел.

Сайт 78.ru со ссылкой на собственные источники утверждает, что отец девочки — алкоголик. Издание пишет, что он приводил к себе домой приятелей и позволял им вступать в интимные отношения с 13-летней дочерью.

Источник РИА «Новости» подтвердил, что среди задержанных — отец ребенка. По словам собеседника агентства, девочка сама приходила к нему в гости, мужчина знал, что происходит.

Ранее школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной.