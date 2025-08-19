Разрушительный смерч обрушился на Суксунский округ Прикамья

В Суксунском округе прошел смерч, который повредил линии электропередачи, крыши домов и надворных построек, а также повалил деревья. Об этом сообщила глава округа Вера Бунакова в Telegram-канале .

«Уважаемые земляки, прошу соблюдать спокойствие. Обязательно проведем оценку всех последствий смерча. В первую очередь обследуем дома, у которых повреждены крыши», — написала она.

В округе прошло заседание КЧС для определения количества поврежденных домов, строений и коммуникаций. Бунакова призвала население проводить фото- и видеофиксацию повреждений до момента восстановительных работ.

