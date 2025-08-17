На камеру сняли второй за неделю огненный смерч в Португалии

В Португалии бушуют лесные пожары. На камеру попал уже второй за неделю огненный смерч, сообщил портал Notícias ao Minuto .

Редкое природное явление сняли на камеру в районе Агиар-да-Бейра в ночь на пятницу, 15 августа.

Огненные смерчи образуются, если сочетаются несколько факторов. Это интенсивное пламя и резкая смена направления ветра. Такие вихри содержат в себе не только огонь, но также пепел и мусор.

На этот раз огненный смерч сформировался в результате пожара, начавшегося за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. До этого такой же огненный вихрь сняли в поселке Моймента-да-Бейра.

В начале года гигантские огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес.