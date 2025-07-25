Разрушение дамбы привело к режиму ЧС на севере Красноярского края
Из-за разрушения дамбы в городе Енисейске на севере Красноярского края ввели режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Введение режима функционирования „чрезвычайная ситуация“ в городе Енисейске», — рассказали в ведомстве.
Причиной стало разрушение дамбы из-за временного износа на реке Мельничная. На месте обрушения дамбы установили ограничительные сооружения. Движение транспорта и людей по дамбе ограничили.
Ликвидацией последствий занимаются 14 специалистов. К работам привлекли четыре единицы специальной техники.
Ранее на некоторых территориях Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Причиной этому стала утечка топлива из-за аварии буксира на Енисее.
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