«Разряд прошел через бревно». Петербуржцы спасли ударенного током в воде школьника

Петербургский подросток получил удар током во время купания на городском пляже

Поход на пляж на Крестовском острове Санкт-Петербурга чуть не привел к гибели 11-летнего мальчика. Во время купания его несколько раз ударило током и он потерял сознание. О спасении школьника 360.ru рассказала очевидица Татьяна Абдуллаева.

Она пояснила, что услышала крик мальчика, когда загорала на берегу.

«Я тут же побежала к воде и меня долбануло током и откинуло. Тут уже я начала орать», — заявила Татьяна.

Собеседница 360.ru добавила, что на ее крик сбежались остальные, а мальчик в воде уже затих. По ее словам, несколько мужчин пытались зайти в воду, но всех ударило током.

Решение нашел молодой человек, который схватил сухое бревно и бросил его в воду. Он наступил на него и одной рукой вытащил ребенка.

«Видно было, как его било током, но он терпел. Разряд прошел через это бревно», — пояснила свидетель спасения.

Она подчеркнула, что рядом с пляжем на причале стоят яхты, которые подключены к щитку, именно оттуда в воду упал оголенный кабель под напряжением.

Реанимацию спасенного мальчика провел сотрудник Санкт-петербургского университета ГПС МЧС России Михаил Харитонов. В комментарии 360.ru он заявил, что ребенка из воды достали без сознания.

«Пульса у мальчика не было. Начал сердечно-легочную реанимацию. Два цикла сделал и мальчик вздохнул. Когда уже начал дышать я его оставил с людьми, которые за ним следили», — пояснил он.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры уточнили, что ребенок получил удар током в акватории реки Малой Невки рядом со стоянкой яхт-клуба. В ведомстве подчеркнули, что начали проверку соблюдения требований безопасности на территории организации.

В понедельник, 10 августа, чеченские следователи сообщили, что в Сунже утонул попавший в водоворот подросток и двое его родственников, пришедших на помощь.