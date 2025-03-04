Разработчика главной российской ОС избили в Москве

На IT-специалиста пожаловались в домовом чате. Соседи заявили, что его собака громко и долго лает, добавив, что «так жить невозможно». Один из жильцов пошел хозяину шумного пса и устроил драку. В результате потасовки разработчик Astra OS получил разбитый нос и сильные боли в голове, отметил Telegram-канал.

Пострадавший на следующий день вызвал скорую, и врачи сообщили о драке между соседями в полиции. Правоохранители предложили москвичу написать заявление, но тот отказался.

Ранее драка произошла на концерте рок-группы «Стигмата» в ульяновском баре. Охранник музыкантов избил одного из посетителей мероприятия. Мужчина из-за удара потерял сознание и разбил голову о ступеньку. Супруга пострадавшего заявила, что ее мужа избили за попытку записать концерт на видео.