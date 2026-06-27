Разорвало в клочья. Страшное ДТП в Новосибирске закончилось абсолютным чудом

Автомобиль разорвало надвое в ДТП в Новосибирске, водитель не пострадал

Водитель Mercedes протаранил столб в Новосибирске. Мужчина выжил, иномарку разорвало на две части, сообщил телеграм-канал «Спасатели МАСС» .

Авария произошла в ночь на 26 июня. Легковой автомобиль двигался на высокой скорости по Ипподромской улице. Справиться с управлением водитель не сумел, машину занесло.

В столб Mercedes врезался боком. Заднюю часть иномарки оторвало практически полностью, части кузова разлетелись по трассе. Пассажиров внутри автомобиля не было.

Удар не затронул переднюю часть Mercedes. Водитель получил лишь незначительную травму. Прибывшие на место сотрудники скорой осмотрели его и отпустили на амбулаторное лечение.

В конце июня крупное ДТП произошло и в Башкирии, здесь перевернулся автобус. Шесть человек пострадали.