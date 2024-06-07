Разложившиеся останки человека нашли в водоеме в Новой Москве

ГСУ СК России по Москве/Telegram
Фото: ГСУ СК России по Москве/Telegram

В Новой Москве нашли человеческие останки на дне водоема. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по столице.

«Шестого июня 2024 года на дне водоема в Новой Москве обнаружили останки человека», — указали в сообщении.

По этому факту правоохранители назначили доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее тело погибшей москвички без уха и глаз обнаружили в квартире в центре столицы. Труп 41-летней женщины лежал на диване, когда его нашел сожитель. Мужчина обратился в полицию.

В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире многоэтажного дома обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле были следы насильственной смерти.

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