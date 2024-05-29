Без глаз и уха. Загнивающий труп женщины нашли в квартире в центре Москвы

Тело погибшей женщины без уха и глаз нашли в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили «Известия».
По данным источника издания, сожитель умершей вызвал скорую помощь в дом на улицу Земляной Вал. Труп 41-летней женщины лежал на диване.
«Глазных яблок у погибшей не было, отсутствовало и ухо», — рассказал он.
На теле умершей зафиксировали следы гнилостных изменений и трупные пятна. Следственные органы проверяют обстоятельства случившегося.
Ранее в Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти.
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