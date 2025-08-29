Разлив нефти из танкера произошел на терминале КТК в Черном море
Днем 29 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума произошла нештатная ситуация. Об этом сообщила пресс-служба КТК.
Небольшое количество нефти разлилось из танкера при грузовой операции через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2. Объем топлива и причины произошедшего уточняются.
«Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует», — подчеркнули в компании.
В районе ЧП развернули все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Выносной причал вывели из эксплуатации на неопределенное время.
Ранее стало известно, что разлив нефтепродуктов нашли в якутской реке Вилюй. Топливо сбросила в ее воды неустановленная баржа.