Разлив нефтепродуктов обнаружили в акватории реки Лены в Якутске

В Якутске в районе 203-го микрорайона зафиксировали загрязнение акватории реки Лены нефтепродуктами. Об этом сообщило Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха в своем Telegram-канале.
О происшествии первыми рассказали местные жители в соцсетях. После этого специалисты выехали на место и подтвердили наличие загрязнения.
Неподалеку, на территории компании «Ленатурфлот», нашли бочку и несколько пластиковых бутылок с остатками топлива. Комиссия распорядилась срочно убрать источники загрязнения. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют федеральные надзорные органы.
Ранее стало известно, что минимум 16 человек погибли из-за штормов в США. Непогода обрушилась на округ Лорел в Кентукки, а также на юго-восток Миссури.
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