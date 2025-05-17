Разлив нефтепродуктов обнаружили в акватории реки Лены в Якутске

В Якутске в районе 203-го микрорайона зафиксировали загрязнение акватории реки Лены нефтепродуктами. Об этом сообщило Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха в своем Telegram-канале .

О происшествии первыми рассказали местные жители в соцсетях. После этого специалисты выехали на место и подтвердили наличие загрязнения.

Неподалеку, на территории компании «Ленатурфлот», нашли бочку и несколько пластиковых бутылок с остатками топлива. Комиссия распорядилась срочно убрать источники загрязнения. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют федеральные надзорные органы.

Ранее стало известно, что минимум 16 человек погибли из-за штормов в США. Непогода обрушилась на округ Лорел в Кентукки, а также на юго-восток Миссури.