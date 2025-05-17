Как минимум 16 человек погибли из-за штормов в США

NBC: жертвами штормов в Миссури и Кентукки стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли из-ра штормов в американских штатах Кентукки и Миссури. Об этом сообщил телеканал NBC.

От стихийного бедствия пострадали десятки человек. Штормы обрушились на округ Лорел в Кентукки, а также на юго-восток Миссури.

По данным телеканала, из-за разбушевавшейся стихии пострадали порядка пяти тысяч домов. Представитель полиции Сент-Луиса Митч Маккой подтвердил, что продолжаются поисково-спасательные операции.

Губернатор Кентукки Энди Бешир объявил в соцсети X, что шторм унес жизни как минимум 14 жителей штата.

«К сожалению, это число, как ожидается, будет расти по мере получения нами новой информации», — отметил он.

Ранее в Сент-Луисе прошел торнадо, который вырывал с корнем деревья, повредил ЛЭП и разрушил здания. В результате ЧП погибли четыре человека.