Разгуливавший без хозяина пес бойцовской породы напал на собаку в Щелкове

В Щелкове на Центральной улице бродивший без хозяина пес бойцовской породы напал на мелкую собаку. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как крупное животное едва не разорвало питомца маленького размера. Хозяйка собаки безуспешно пыталась отбить ее.

На помощь девушки прибежал мужчина, у которого оказался при себе перцовый баллончик. Только после его использования пес бойцовской породы отступил.

«Дети на площадке очень испугались. Потом они видели, как хозяйка пострадавшего животного несла его, возможно, в ветеринарную клинику. Собака вся была в крови», — рассказал собеседник 360.ru.

