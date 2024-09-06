Севший в поле под Новосибирском самолет стали разбирать на части

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в пшеничном поле в Новосибирской области, начали разбирать на части. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Демонтаж воздушного судна стартовал накануне. Специалисты уже вытащили кресла, сняли часть обшивки фюзеляжа и увезли все это на грузовиках. Годные детали утилизировать не будут — после проверки их снова смогут использовать.

Подлежащие ремонту поврежденные запчасти восстановят. Работы планируется завершить к декабрю 2024 года.

Аварийная посадка воздушного судна со 159 пассажирами на борту произошла год назад. У самолета, направлявшегося из Сочи в Омск, отказала гидравлическая система. Пилоты решили приземлиться в Новосибирске, но из-за нехватки топлива посадили лайнер в пшеничном поле.

Экипаж воздушного судна допустил очень серьезные ошибки, заявил авиаэксперт Михаил Вахнеев. Пилоты не рассчитали топливо и не заметили выпущенное шасси. Ответственность за случившееся лежит на командире лайнера, считает специалист.