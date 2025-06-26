Растерзавшего владельца «Тайгана» льва оставят в парке

«Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне. Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Все, что происходит, — это либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем», — сказала Алексагина в официальном видеозаявлении, опубликованном в Telegram-канале сафари-парка.

Нападение случилось во время кормления хищников. Парк еще был открыт, и на смотровых мостиках над территорией львов находились посетители. Зубков и Татьяна подъехали на красном прогулочном электрокаре с надписью «Полиция Тайгана». В этот момент лев набросился на Зубкова, схватил его за шею и начал терзать, сообщила «Российская газета».

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения хищника на учредителя парка львов «Тайган». Как отметили в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя, трагедия могла произойти из-за грубого нарушения правил техники безопасности при работе с опасными животными.

Льва, который напал на владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, усыплять не будут, рассказал ветврач Василий Писковой. По словам специалиста, хищника испугал резкий звук. Животное пыталось защититься и, когда пробегало мимо, прыгнуло на Зубкова.