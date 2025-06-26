Растерзавшего владельца «Тайгана» льва оставят в парке

Soeren Stache/dpa
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com

Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, останется в парке. Об этом сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина.

«Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне. Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Все, что происходит, — это либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем», — сказала Алексагина в официальном видеозаявлении, опубликованном в  Telegram-канале сафари-парка.

Нападение случилось во время кормления хищников. Парк еще был открыт, и на смотровых мостиках над территорией львов находились посетители. Зубков и Татьяна подъехали на красном прогулочном электрокаре с надписью «Полиция Тайгана». В этот момент лев набросился на Зубкова, схватил его за шею и начал терзать, сообщила «Российская газета».

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения хищника на учредителя парка львов «Тайган». Как отметили в пресс-службе Следственного комитета Крыма и Севастополя, трагедия могла произойти из-за грубого нарушения правил техники безопасности при работе с опасными животными.

Льва, который напал на владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, усыплять не будут, рассказал ветврач Василий Писковой. По словам специалиста, хищника испугал резкий звук. Животное пыталось защититься и, когда пробегало мимо, прыгнуло на Зубкова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте