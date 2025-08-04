Растерзавшего владельца сафари-парка «Тайган» льва могут поместить в другой зоопарк

Напавшего на владельца «Тайгана» льва могут отправить в другой зоопарк. Об этом рассказал РИА «Новости» глава крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

«Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет», — сказал Зубков.

Он отметил, что льва временно разместят в вольере с другими хищниками. В открытую часть зоопарка — саванну — его пока не выпустят.

«Я не держу на него обиду и простил его. Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно», — подчеркнул владелец сафари-парка.

В июне на Зубкова напал лев в открытой части зоопарка. Главе сафари-парка сделали операцию в Крыму, а затем перевезли в больницу Краснодара. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда, которое привело к серьезным травмам.

После нескольких операций хозяина парка выписали, и он вернулся в Крым.

Зубков говорил, что в тот день подошел слишком близко к хищнику, который ел мясо. Лев весом 250 килограммов инстинктивно напал на него, вцепившись в шею. Зверя спугнул резкий звук закрывающейся двери.

Парк «Тайган» — это частный парк львов, самый большой в Европе по числу хищников. Расположен он в Белогорском районе Крыма. Здесь свободно живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, более 100 тигров и множество других животных.

Общая площадь парка — 32 гектара, из которых 20 гектаров занимают сафари-парк львов. Остальное пространство — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

В начале июля Зубков вернулся к работе. Он начал с уборки на территории парка.