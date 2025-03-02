Растерзанного собаками мальчика из Сочи перевезут в Москву

Пострадавшего после нападения хаски в Сочи девятилетнего мальчика отправят на лечение в Москву. Об этом РИА «Новости» рассказал отец ребенка.

Мужчина уточнил, что сына погрузили на борт санавиации, чтобы отправить из Краснодара в столицу. По его словам, во время перевозки мальчик будет находиться в искусственной коме. В столице ребенка разместят в центре экстренной хирургии.

«Как мне сказали, сыном занялся именно комитет по делам президента», — сказал он.

На вопрос, что конкретно требуется для восстановления лица ребенка, отец пострадавшего ответил, что пока ему ничего об неизвестно. Однако уже ясно, что врачи будут восстанавливать щеки и нос, глаза мальчика не пострадали.

В последних числах февраля две хаски напали на девятилетнего школьника. Прохожие спугнули животных, но они успели разорвать лицо ребенку. Краснодарские врачи провели экстренную операцию.

Собак, которые растерзали мальчика, усыпили. После этого проводили вскрытие, чтобы достать из желудков фрагменты лица.