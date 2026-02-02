Растерзал кошку и чуть не погубил собаку. В Приморье леопард устроил охоту на домашних питомцев

В Приморском крае редкий хищник напал на двух домашних питомцев. Сначала схватил собаку и уволок в лес, но ей удалось вырваться и сбежать. Потом животное вернулось и набросилось на кошку. От последней остались только клочки шерсти. Генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев подтвердил в беседе с 360.ru, что все следы указывают на дальневосточного леопарда.

По его словам, в Приморье обычно к людям из леса могут выходить тигры, однако леопарды в последнее время тоже стали следовать их примеру.

«Просто [леопарды], скажем так, не вызывают столь большего интереса. <…> Населенный пункт больше используется как дачный, там мало людей», — сказал он.

По словам Арамилева, специалисты Охотнадзора выяснили, что у напавшего на животных леопарда нет никаких травм. Также установили специальное оборудование для мониторинга ситуации. Если хищник снова нападет на питомцев, его будут отлавливать для перемещения в другой участок.

Ранее похожая ситуация случилась с тиграми в Приморье.