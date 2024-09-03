Расстегнул штаны и показал пенис. Пьяный красноярец напал на подростков

Пьяный красноярец напал на подростков из-за их внешнего вида — длинных волос и одежды. Об этом 360.ru рассказала мать одного пострадавшего парня Татьяна. Оказалось, что взрослый мужчина не только цеплялся к компании, но и показывал им свой половой орган.

«Сын чувствует себя не очень. Сегодня делали судмедэкспертизу, помимо того, что у него зашита губа, нет двух зубов, повреждено колено, много ссадин и ушибов, еще и на голове шишки», — сообщила Татьяна о состоянии своего ребенка.

Ее сын с друзьями шел через двор. Неизвестный пристал к одному парню, начал спрашивать, почему у того длинные волосы, мальчик он вообще или девочка. Подростки старались не обращать внимания на мужчину и не разговаривать с ним.

«В итоге он переключился на девушку <…>, она ему ответила грубо, потому что уже он их достал. Тот расстегнул ремень, снял штаны и начал ей показывать свои органы и говорить: „Я мужчина“ и все такое. Сын просто руку поставил между ними, сказал: „Мужик, успокойся, ты что делаешь“», — рассказала она.