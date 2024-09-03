Расстегнул штаны и показал пенис. Пьяный красноярец напал на подростков
Полицейские задержали избившего подростка в Красноярске мужчину
Пьяный красноярец напал на подростков из-за их внешнего вида — длинных волос и одежды. Об этом 360.ru рассказала мать одного пострадавшего парня Татьяна. Оказалось, что взрослый мужчина не только цеплялся к компании, но и показывал им свой половой орган.
«Сын чувствует себя не очень. Сегодня делали судмедэкспертизу, помимо того, что у него зашита губа, нет двух зубов, повреждено колено, много ссадин и ушибов, еще и на голове шишки», — сообщила Татьяна о состоянии своего ребенка.
Ее сын с друзьями шел через двор. Неизвестный пристал к одному парню, начал спрашивать, почему у того длинные волосы, мальчик он вообще или девочка. Подростки старались не обращать внимания на мужчину и не разговаривать с ним.
«В итоге он переключился на девушку <…>, она ему ответила грубо, потому что уже он их достал. Тот расстегнул ремень, снял штаны и начал ей показывать свои органы и говорить: „Я мужчина“ и все такое. Сын просто руку поставил между ними, сказал: „Мужик, успокойся, ты что делаешь“», — рассказала она.
Недовольный красноярец набросился на юношу и начал его бить. Ребята вызвали полицию. Пострадавшего молодого человека забрали в больницу. Агрессора позже задержали.
«Оказывается, это не первый случай. Как сказали в полиции, он (избивший подростка — прим. ред.) уже в этом районе на нескольких человек нападал. Поэтому я надеюсь, что в этот раз просто так не отделается», — резюмировала собеседница 360.ru.
Напавшим на подростков оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Как сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края, суд назначил злоумышленнику административный арест на двое суток.
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