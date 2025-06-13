Авиакомпанию Air India обязали проводить дополнительные проверки Boeing 787

Индийские власти обязали авиакомпанию Air India усилить технический контроль самолетов Boeing 787 перед каждым рейсом. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на директиву Генерального директората гражданской авиации страны.

С 15 июня перед каждым вылетом специалисты компании должны проводить проверку под контролем сотрудников авиационного регулятора. Осмотр коснется всех ключевых систем: топливных, двигателей, гидравлики, систем управления полетом и взлетными параметрами.

Также Air India обязана каждые 15 дней предоставлять документы о техническом состоянии своих Boeing 787 в Генеральный директорат.

Более 290 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Речь идет как о погибших, находившихся на борту лайнера, так и на земле, поскольку самолет упал на жилой район.