Расселенное общежитие загорелось в Лобне

Пожар охватил здание расселенного общежития в микрорайоне Научный городок городского округа Лобня. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил верхние помещения. При этом дым поднимается над всем зданием.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС в комментарии 360.ru заявили, что пока не получили данных о пожаре в расселенном общежитии.

По словам местных жителей, пожарная бригада прибыла на место через пять минут после вызова.

Это второй крупный пожар в Московской области за воскресенье, 29 марта. До этого пламя охватило крышу жилой пятиэтажки в Жуковском.

Огонь распространился на площади в более чем две тысячи квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные бригады эвакуировали 157 жителей и еще четверых спасли. Людей временно разместили в стоящей рядом школе.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что источник огня находился на балконе квартиры пятого этажа. Пламя быстро перекинулось на чердачное помещение дома и кровлю.

По последним данным, пожар на крыше дома Жуковского полностью потушили.