Расселенное общежитие загорелось в Лобне
Пожар охватил здание расселенного общежития в микрорайоне Научный городок городского округа Лобня. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил верхние помещения. При этом дым поднимается над всем зданием.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС в комментарии 360.ru заявили, что пока не получили данных о пожаре в расселенном общежитии.
По словам местных жителей, пожарная бригада прибыла на место через пять минут после вызова.
Это второй крупный пожар в Московской области за воскресенье, 29 марта. До этого пламя охватило крышу жилой пятиэтажки в Жуковском.
Огонь распространился на площади в более чем две тысячи квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные бригады эвакуировали 157 жителей и еще четверых спасли. Людей временно разместили в стоящей рядом школе.
В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что источник огня находился на балконе квартиры пятого этажа. Пламя быстро перекинулось на чердачное помещение дома и кровлю.
По последним данным, пожар на крыше дома Жуковского полностью потушили.