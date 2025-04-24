Распятый на кресте американец упал с высоты трех метров

Американец упал с креста, на котором его должны были распять во время постановки

Пожилой житель штата Западная Виржиния в США попал в больницу после падения с креста. Об этом сообщил американский телеканал WDTV .

«Мужчина получил серьезные травмы, упав с креста во время реконструкции распятия в Уэстоне в Страстную пятницу», — рассказали журналисты.

По данным источника, 84-летний пенсионер принимал участие в религиозном представлении, которое организовала Христианская церковь Вандалия в пятницу, 18 апреля. Во время постановки, посвященной событиям Страстной пятницы — осуждению на смерть, крестным страданиям и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста его тела и погребению, — пожилой американец должен был стать одним из распятых.

Во время реконструкции событий мужчина упал с одного из крестов высотой около трех метров. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у пенсионера переломы ребер.

Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии и, по словам родственников, его жизни ничего не угрожает.

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