В Таиланде монаха застали с голой женщиной в ванной храма

Громкий скандал разразился в тайской провинции Накхонситхаммарат. В соцсетях появились видео и фото, на которых старший буддийский монах купался с голой женщиной в ванной храма, сообщило издание The Thaiger .

Местные жители опознали в монахе высокопоставленного религиозного чиновника округа Ронпхибун. Представители буддийской общины потребовали привлечь виновных к ответственности.

Местные жители тайно сфотографировали монаха, которого мыла неизвестная женщина, и опубликовали снимки в соцсетях. Религиозный чиновник после этого покинул храм. Он никак не прокомментировал случившееся.

Настоятель храма, где все произошло, заявил, что проводит внутреннее расследование. Местные жители выступили против возвращения оступившегося старшего монаха в храм и уже выбрали ему замену.

Ранее буддийский монах лишился 50 тысяч батов (130 тысяч рублей) и репутации после секса по видеосвязи.