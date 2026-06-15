Раскрыта возможная причина крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Приангарье

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России, потерпевший крушение в Иркутской области, мог разбиться из-за отказа двигателей. Это предварительная информация, сообщил в «Максе» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — написал глава региона.

Губернатор также сообщил о госпитализации экипажа бомбардировщика. По его словам, сейчас они проходят обследование.

Кобзев добавил, что, по предварительным данным от медиков, у троих членов экипажа состояние легкой степени тяжести, у одного — средне тяжелое. При этом их жизни ничего не угрожает.

Военный самолет потерпел крушение в Боханском районе Иркутской области, когда заходил на посадку после планового тренировочного полета без боекомплекта. Экипаж успел катапультироваться.