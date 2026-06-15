Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Иркутской области

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 попал в аварию при заходе на посадку после планового тренировочного полета в Иркутской области. Как сообщила пресс-служба Минобороны, экипаж самолета катапультировался.

В ведомстве подчеркнули, что в учебно-тренировочный полет бомбардировщик отправился без боекомплекта. Разрушений на земле в результате крушения нет.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что военный самолет упал в Боханском районе рядом с селом Каменка. Он подчеркнул, что катапультировавшихся летчиков живыми нашли местные жители.

«С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр», — добавил Кобзев.

Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и следить за информацией только в официальных источниках.

В начале апреля прошлого года в Усольском районе Иркутской области потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. В пресс-службе Минобороны сообщили, что при крушении погиб один из членов экипажа. Остальные катапультировались.