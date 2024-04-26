Раскрыта личность найденного в Москве-реке утопленника | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 14:25 Раскрыта личность найденного в Москве-реке утопленника Shot: найденным в Москве-реке утопленником был пропавший в апреле уроженец Коми

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Найденный в Москве-реке около Нескучного сада утопленник оказался 22-летним уроженцем Коми. Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, молодой человек приехал в Москву в конце марта на заработки и пропал в первой половине апреля.

Собеседник канала уточнил, что в последний раз приезжий созванивался с сестрой 7 апреля, чтобы попросить денег в долг. После этого молодой человек перестал выходить на связь. По данным родных, вредных привычек у него не было.

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По образованию погибший — электромонтажник и долгое время работал на складе, а потом стал искать дополнительные источники заработка в разных городах. Предварительной причиной смерти назвали асфиксию.

О найденном в районе Пушкинской набережной трупе в Москве-реке ранее сообщил источник 360.ru. Плавающее тело заметили охранники Нескучного сада и вызвали сотрудников экстренных служб. Прибывшие на место специалисты вынесли тело на сушу.