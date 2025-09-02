Раскрылось, кто продал террористу билет в «Крокус»

Билет в «Крокус Сити Холл» террорист купил у кассира за 7 тысяч наличными

Кассир концертного зала «Крокус сити холла» призналась, что в день атаки террористов один из них нелегально приобрел у нее билет на выступление группы «Пикник». Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.

Женщину допросили в суде в качестве потерпевшей.

«Кассир <…> рассказала, как в день теракта она с рук продала билет за наличные деньги на мероприятие одному из боевиков, которого потом сама же и проводила до концертного зала перед трагедией», — сказал собеседник агентства.

Этот источник рассказал, что женщина обратилась к правоохранителям уже после того, как их лица показали по телевизору. В одном из мужчин она узнала покупателя.

Еще один источник СМИ заявил, что показания в суде давала не сотрудница концертного зала, а перекупщица Изольда Кукушкина. Утверждается, что она хорошо известна среди любителей футбола и занимается перепродажей билетов на матчи уже несколько десятков лет.

Билет она продала террористу в день концерта. Боевик заплатил около семи тысяч рублей. Деньги он передал наличными.

Боевики атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Их жертвами стали 149 гостей и работников заведения. Ранения и травмы получили еще 600 человек.

Суд по делу о теракте в «Крокусе » начался в августе. Судят 19 человек — четверых непосредственных исполнителей и 15 пособников. Процесс по делу идет в закрытом режиме.