Стали известны новые детали исчезновения россиянки в Таиланде

Amur Mash: пропавшую в Бангкоке россиянку видели с европейцем в гостинице

Выяснилось, с кем находилась пропавшая в Бангкоке туристка Эрика Владыко из Приморья. По данным Telegram-канала Amur Mash , 34-летняя женщина в середине сентября заселилась в гостиницу вместе с европейцем, и этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

Позже Владыко покинула номер, не оплатив проживание и оставив вещи. Мужчина, с которым она была, сейчас устанавливается полицией. Отмечается, что виза россиянки истекает через два дня.

Ранее сообщалось, что ночью 13 сентября Владыко уехала на такси в район Сукхумвит, оставив в гостинице свою четырехлетнюю дочь. Девочку обнаружили горничные, ребенка временно поместили в детдом, а за ней вылетела бабушка.