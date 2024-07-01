Расчленил и выкинул. Следователи установили, куда пропали два жителя Дальнегорска

В Приморье раскрыли исчезновение двух жителей Дальнегорска. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

По информации правоохранителей, местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 37-летнего сына. В результате оперативных действий следователи установили, что к пропаже мужчины причастен 38-летний Владимир Иоффе.

Подозреваемый признался в избиении и убийстве своего знакомого в 2023 году. Также блюстители порядка узнали, куда пропала его 55-летняя сожительница. В июне 2024 года он убил ее, расчленил и выбросил части тела в ущелье.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

Ранее петербуржец нашел в поселке Шушары два пакета с частями тела неизвестной женщины. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».