СК начал расследовать зверское убийство женщины в Петербурге | 360°

Криминал 13 мая 2024, 13:20 СК начал расследовать зверское убийство женщины в Петербурге СК возбудил дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела в Шушарах РИА «Новости»

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Житель Петербурга обнаружил в поселке Шушары два пакета с частями тела неизвестной женщины. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего, а также причины смерти и давность ее наступления.

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По данным источника РИА «Новости», страшную находку обнаружили между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Части тела находились в мусорных пакетах.

Ранее в Новотроицке полиция обнаружила расчлененный труп 37-летней женщины. В убийстве заподозрили ее возлюбленного. Мужчину задержали, и он сознался, что убил девушку и спрятал в разных местах части ее тела.