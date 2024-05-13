СК начал расследовать зверское убийство женщины в Петербурге | 360°

13 мая 2024, 13:20
СК начал расследовать зверское убийство женщины в Петербурге
СК возбудил дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела в Шушарах
Житель Петербурга обнаружил в поселке Шушары два пакета с частями тела неизвестной женщины. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего, а также причины смерти и давность ее наступления.
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По данным источника РИА «Новости», страшную находку обнаружили между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Части тела находились в мусорных пакетах.
Ранее в Новотроицке полиция обнаружила расчлененный труп 37-летней женщины. В убийстве заподозрили ее возлюбленного. Мужчину задержали, и он сознался, что убил девушку и спрятал в разных местах части ее тела.
Санкт-Петербург
Уголовное дело
Убийства
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