Расчлененные человеческие останки с лежащей рядом винтовкой нашли в Ленобласти

Скелетированные человеческие останки с лежащей рядом в коробке винтовкой нашли около Копанского озера в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что останки, предположительно, принадлежат мужчине, умершего полтора или два года назад. Криминалисты в ходе осмотра повреждений на костях не нашли. Для установления причин смерти скелет отправили на экспертизу.

Следователи начали проверку для установления личности погибшего, а также всех обстоятельств, при которых он ушел из жизни.

Издание 78.ru уточнило, что обнаруженный в Гатчине скелет одет в зимний комбинезон. При этом остатки головы находились отдельно от туловища.

В конце декабря прошлого года спустившиеся в канализационный люк на Чертановской улице в Москве коммунальщики нашли человеческий скелет. Прибывшие на место правоохранители забрали останки и отправили их на экспертизу.