Скелет человека обнаружили в люке на юге Москвы
Скелет человека обнаружили во время ремонтных работ в одном из канализационных люков на Чертановской улице.
По факту случившегося начали проверку. Найденные останки отправят на судебно-медицинскую экспертизу.
«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — рассказали в пресс-службе.
Ранее дачница в Татарстане откопала скелет и раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж убил своего брата и закопал его кости в огороде.
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