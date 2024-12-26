Скелет человека обнаружили в люке на юге Москвы

Скелетированные останки человека нашли в канализационном люке на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

Скелет человека обнаружили во время ремонтных работ в одном из канализационных люков на Чертановской улице.

По факту случившегося начали проверку. Найденные останки отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — рассказали в пресс-службе.

Ранее дачница в Татарстане откопала скелет и раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж убил своего брата и закопал его кости в огороде.