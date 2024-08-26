Районы Севастополя остались без света из-за аварии на сетях

Развожаев: авария на энергосетях отключила районы Севастополя

Фото: РИА «Новости»

Жители нескольких районов Севастополя остались без света. Предварительной причиной перебоя в подаче электроэнергии стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что без электроснабжения остались здания и жилые дома в Балаклаве, бухтах Казачья, Стрелецкая и Камышовая. Кроме того, частично обесточен центр Севастополя. Под отключение попали проспект Победы, села Терновка, Родная, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.

«Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа», — добавил Развожаев.

В середине августа без света остались крымские села Лазурное и Виноградное, а также курортный город Алушта. В пресс-службе «Крымэнерго» объяснили возникший блэкаут аварией на сетях.

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