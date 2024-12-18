В Тихом океане у танкера «Меркурий» остановился двигатель

Танкер «Меркурий» из-за неисправности двигателя потерял ход у берегов острова Симушир. Морская спасательная служба направила к нему буксир, сообщила пресс-служба МЧС Сахалина.

Двигатель вышел из строя, когда судно находилось в Тихом океане в 50 километрах от острова Симушир. Команда попросила о помощи. Морской спасательный подцентр Петропавловск-Камчатского передал информацию в центральное управление.

Ночью 18 декабря к «Меркурию» вышло спасательное судно «Рубин» из порта Корсаков, чтобы отбуксировать его к берегу. Находившиеся на борту танкера 19 членов экипажа не пострадали.

В Керченском проливе сразу два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Произошел разлив мазута. Эколог Анатолий Баташов заявил, что ЧП не сорвет курортный сезон, потому что баржи перевозили не очень большой объем нефтепродуктов.