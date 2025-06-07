Ради хайпа: школьники из Волгодонска кинули зигу на фоне Знамени Победы

В Волгодонске школьники зиговали у Знамени Победы. В соцсетях появились фото подростков, демонстрирующих нацистское приветствие, сообщил источник РЕН ТВ .

Полиция определила личности молодых людей — это девочка 2010 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

«Вместе с родителями подростков доставили на допрос в полицию. Школьники заявили, что зиговали на фотографии ради хайпа», — рассказал собеседник.

Дети принесли извинения. Сейчас правоохранители решают, возбуждать ли уголовное дело.

Ранее в Саратовской области педагога уволили после того, как в школьной постановке о Великой Отечественной войне на одной из юных актрис заметили повязку со свастикой. Скандал произошел в поселке Тепличном после майских праздников.